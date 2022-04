Bragantino derrota Nacional em sua estreia da Libertadores

O Bragantino derrotou o Nacional (Uruguai) em sua estreia na história da Copa Libertadores. Jogando nesta quarta-feira (6) no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o Massa Bruta venceu por 2 a 0 para ficar na liderança do Grupo C com três pontos conquistados.

O triunfo começou a ser construído aos 34 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Hyoran, Sorriso escorou na primeira trave para o atacante Ytalo finalizar de cabeça. O segundo veio apenas nos acréscimos da etapa final, quando o camisa 10 do Bragantino tocou para Andrés Hurtado, que bateu cruzado para ampliar.

Agora as atenções do Massa Bruta se voltam para o Brasileiro, onde estreia na segunda-feira (11) contra o Juventude. O próximo desafio na Libertadores é na quinta-feira (14), contra o Vélez Sarsfield na Argentina.

Derrota do Coelho

Quem não teve uma boa estreia de Libertadores foi o América-MG, que, mesmo jogando em casa, foi superado pelo Independiente del Valle (Equador) por 2 a 0. Os gols dos visitantes saíram dos pés de Sornoza e Billy Arce.

O Coelho, que é o lanterna do Grupo D, volta a jogar pela competição sul-americana na próxima quarta-feira (13), contra o poderoso Atlético-MG.