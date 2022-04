Para Lira, deputados devem debater termos do projeto de fake news e não antecipar debate eleitoral; acompanhe

O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que os parlamentares devem discutir os termos do projeto que busca impedir as fake news, não iniciar um debate político-eleitoral. Ele fez esse apelo ao Plenário após o início de um bate-boca entre um deputado do PT e do PSDB logo no início da discussão do requerimento de urgência ao projeto.

“Esse Plenário deveria discutir o assunto, não politizar o assunto. Esse é um assunto sério que vai influenciar para o bem ou para o mal a vida de todo mundo. Se nós não politizarmos esse assunto, a gente pode produzir ou não – com a vontade do Plenário – a urgência e a votação. Isso é da democracia. O ruim é se essa discussão ficar no nível das primeiras orientações. Então a gente deixa para lá esse assunto, não vamos nos desgastar com ele, e vamos deixar que as coisas caminhem do jeito que puder nas eleições”, disse.

Lira afirmou que as fake news são assunto “que todo mundo reclama” e que os deputados têm agora a oportunidade de analisar e buscar uma solução ao tema. “Essa urgência poderia permitir um debate sobre um assunto que todo mundo reclama, de interferência do Poder Judiciário na vida de cada um ou nos excessos das fake news de um lado ou do outro”, disse.

Assista à sessão ao vivo

Mais informações em instantes