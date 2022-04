Indicações ao Prêmio Brasil Mais Inclusão 2022 encerram-se nesta sexta

No Congresso, uma maquete tátil está a disposição de pessoas com deficiência visual - (Foto: J.Batista)

Termina nesta sexta-feira (8) o prazo para indicações ao Prêmio Brasil Mais Inclusão 2022. A premiação é uma homenagem anual da Câmara dos Deputados àqueles que tenham realizado ações em prol da inclusão de pessoas com deficiência ou que sejam exemplos de vida e superação.

Cada deputado e senador pode indicar um concorrente até o dia 8 de abril.

As inscrições podem ser feitas aqui.

O prêmio é composto por duas categorias:

? Mérito João Ribas - concedido a empresas públicas ou privadas, organizações não governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público;

? Mérito Darci Barbosa - concedido a personalidades e entes federados.

Os vencedores são eleitos por um conselho deliberativo composto por membros da Mesa Diretora, da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e um representante de cada partido político com assento na Câmara dos Deputados.

Neste ano, a escolha dos vencedores será realizada no dia 11 de maio e a solenidade de entrega dos prêmios está marcada para o dia 30 de novembro, dias antes da comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (3 de dezembro), instituído pela Organização das Nações Unidas.

Inclusão na Câmara

A inclusão da pessoa com deficiência é política permanente da Câmara. Em 2019, a Casa adaptou sua estrutura para atender às necessidades de acessibilidade do primeiro deputado cego da história do País, Felipe Rigoni (PSB-ES).

Em 2015, a Casa aprovou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Também foram criadas a Comissão Permanente sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e a Coordenação de Acessibilidade.

Em 2014, o Plenário da Câmara dos Deputados recebeu adaptações para facilitar a movimentação de pessoas com dificuldades de locomoção. A Casa também oferece rampas, elevadores adaptados e triciclos motorizados nas portarias.

Além disso, a transmissão da TV Câmara tem a janelinha da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e legendas em tempo real, o portal da Câmara está adaptado para pessoas com deficiência visual e, nos plenários das comissões, a tecnologia assistiva de aro magnético leva o áudio diretamente aos aparelhos auditivos de surdos oralizados, facilitando a compreensão das falas dos interlocutores.