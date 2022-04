Inscrições para Olimpíada de matemática da Unicamp vão até 10 de abril

As inscrições para a 38ª edição da Olimpíada de Matemática da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) estão abertas até o próximo domingo (10). A competição, organizada pelo Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp (Imecc), é voltada para estudantes dos 8º e 9º anos do ensino fundamental e para os alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares.

Após duas edições totalmente feitas em modo virtual, em razão da pandemia de covid-19, a Olimpíada de 2022 terá as duas primeiras etapas realizadas de forma virtual, e a terceira em modo presencial, na Unicamp. A primeira fase ocorrerá de 25 de abril a 1º de maio; a segunda, de 30 de maio a 5 de junho; e a terceira fase será realizada presencialmente na Unicamp, no dia 3 de setembro.

“Com uma proposta diferente de outras competições de matemática, para participar da OMU [Olimpíada de Matemática da Unicamp] é preciso formar equipes com três estudantes, além de um professor responsável. O objetivo é que os participantes discutam e, juntos, busquem soluções para os problemas e desafios apresentados”, destaca a Unicamp em comunicado.

As provas serão divididas em dois níveis: alfa - para alunos de 8º e 9º anos do ensino fundamental; e beta - para alunos do ensino médio. Os alunos do nível beta, classificados para a última etapa, poderão concorrer a uma medalha individual.

As inscrições deverão ser feitas pelo endereço eletrônico da OMU .