Projeto cria Rota Turística do Caminho das Missões no Rio Grande do Sul

Terra: Missões são lugares de visita fundamental para entender as raízes do sul do Brasil - (Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados)

O Projeto de Lei 570/22 cria a Rota Turística do Caminho das Missões ao longo de 26 municípios do Rio Grande do Sul. O objetivo é estimular o turismo cultural, rural, histórico, religioso e científico da região. O projeto tramita na Câmara dos Deputados.

"A região missioneira localizada no noroeste gaúcho é a representação mais pura da história de colonização e convivência entre indígenas e europeus no território brasileiro”, diz o autor, deputado Osmar Terra (MDB-RS).

O Caminho das Missões passará pelos municípios de Bossoroca, Caibaté, Cerro Largo, Dezesseis de Novembro, Entre-Ijuís, Eugênio de Castro, Garruchos, Giruá, Guarani das Missões, Mato Queimado, Pirapó, Porto Xavier, Rolador, Roque Gonzales, Salvador das Missões, Santo Ângelo, Santo Antônio das Missões, São Borja, São Luiz Gonzaga, São Miguel das Missões, São Nicolau, São Paulo das Missões, São Pedro do Butiá, Sete de Setembro, Ubiretama e Vitória das Missões.

"O Ministério do Turismo do Brasil já iniciou as negociações com o Vaticano para reconhecer os caminhos missioneiros gaúchos como uma rota de peregrinação oficial e reconhecida pelo Vaticano”, acrescentou Osmar Terra.

De acordo com o projeto, a estruturação, a gestão e a promoção dos atrativos turísticos consubstanciados na Rota Turística do Caminho das Missões receberão o apoio dos programas oficiais voltados para o fortalecimento da regionalização

do turismo.

Tramitação

O projeto será analisado, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.