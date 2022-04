Campeonatos estudantis do Cergs e Paracergs 2022 estão com as inscrições abertas

Estão com as inscrições abertas as edições 2022 do Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul (Cergs) e do Campeonato Paradesportivo Estudantil (Paracergs), organizados pela Secretaria do Esporte e Lazer (Sel).

Disputado em 16 modalidades (individuais e coletivas), o Cergs é composto por duas categorias: de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos. O Paracergs é voltado a alunos de instituições de ensino públicas e privadas com idade de 12 a 17 anos nas modalidades bocha, tênis de mesa, atletismo, goalball, judô, natação, futebol de 7, basquete em cadeiras de rodas 3x3, parabadminton, futebol de 5 e vôlei sentado, em times feminino e masculino.

Os jogos paradesportivos têm a finalidade de estimular a participação de estudantes com deficiência física, visual e ou intelectual. O campeonato, que é realizado com recursos de repasses de loterias por meio da Lei Pelé, é uma seletiva para as Paralimpíadas Escolares 2022, organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro.



As escolas do Estado interessadas em participar poderão realizar o cadastro das instituições, dos alunos e da modalidade e verificar o regulamento nosite da secretaria.

MAIS INFORMAÇÕES

Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer:

Telefone: (51) 3215-9434

E-mail:[email protected]e[email protected]