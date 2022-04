Com recordes, atletas obtêm índice para Mundial de natação paralímpica

Uma publicação compartilhada por Comitê Paralímpico Brasileiro (@ocpboficial)

Segundo o CPB, além dos atletas que obtivessem índice na fase nacional, os cinco campeões da modalidade em Tóquio também teriam vaga garantida no Mundial. Caso de Gabriel Araújo. Dono de duas medalhas de ouro no Japão, o mineiro não se poupou na piscina do Centro Paralímpico e quebrou dois recordes mundiais - que já eram dele próprio - da classe S2: o dos 150m medley e dos 50m borboleta.

"A gente tem que usar as competições para fazer testes. Nadar várias provas, uma em cima da outra, trabalhar com cansaço e todas as variáveis possíveis, para quando chegar ao Mundial, estar mais tranquilo e com o corpo preparado para nadar as provas principais", argumentou Gabrielzinho, que nasceu com focomelia, doença que impede o crescimento normal de braços e pernas.

Simultâneo à seletiva, três nadadores do país disputaram a etapa de Berlim (Alemanha) do circuito mundial, para obterem as respectivas classificações internacionais. Na classe S3, Larissa Rodrigues foi além das expectativas e também estabeleceu índice para o Mundial, nos 200m livre. A gaúcha de 17 anos concluiu a prova em 5min13s40, quase cinco minutos abaixo da marca mínima exigida pelo CPB.

Atletas assegurados para o Mundial de Portugal

S1:José Ronaldo da Silva

S2: Gabriel Araújo* e Bruno Becker.

S3: Larissa Rodrigues

S4:Lídia Cruz e Patrícia dos Santos.

S5:Joana Neves e Samuel Oliveira.

S6: Talisson Glock*.

S8: Cecília Araújo e Gabriel Cristiano.

S9:Mariana Gesteira.

S10: Phelipe Rodrigues.

S11: Wendell Belarmino*

S12: Lucilene Sousa e Carol Santiago*

S13:Douglas Matera

S14: João Brutos, Ana Karolina Soares e Gabriel Bandeira*

*Nadadores garantidos pelo título paralímpico nos Jogos de Tóquio