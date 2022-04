Covid-19: Distrito Federal começa a aplicar quarta dose em idosos

O governo do Distrito Federal (GDF) começa hoje (1º) a aplicar a quarta dose da vacina contra a covid-19 em idosos com mais de 80 anos.

De acordo com estimativa da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), residem no DF cerca de 40 mil idosos com mais de 80 anos. O GDF recebeu 47.970 doses da Pfizer para imunizar essa população.

A Secretaria de Saúde informou que já foram aplicadas 6 milhões de doses de vacina contra a covid-19. Isso equivale a 89,73% da população com a primeira dose; 82,23% com a segunda; 38,70% com a dose de reforço.

A população total do DF a ser vacinada, ou seja, com 5 anos ou mais, é de 2,846 milhões. Há mais de 691 mil casos confirmados da doença e mais de 11 mil óbitos até o momento.