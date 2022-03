Nacho do Galo e Canesin do Cruzeiro projetam final única no sábado

Que sirva de exemplo. Os favoritos Flamengo e Palmeiras largaram bem atrás nas finais do Campeonato Carioca e do Campeonato Paulista. O Rubro-Negro perdeu para o Fluminense por 2 a 0, enquanto o Verdão foi derrotado pelo São Paulo por 3 a 1. Só que os dois ainda podem virar na segunda partida. No Campeonato Mineiro, essa chance não existe.

Atlético e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (2), às 16h30 (horário de Brasilia), no Mineirão, em final com partida única. Se o atual campeão brasileiro vacilar, não vai ter volta. Bicampeão estadual, o Galo precisa mostrar sua força, mesmo sabendo que seu maior rival não vai facilitar. Nacho Fernández não pensa em favoritismo.

“É um clássico e, nos clássicos, o favoritismo às vezes fica um pouco de lado. E também é uma final. Sabemos que temos um ótimo plantel, confiamos muito no nosso elenco, no que estamos fazendo e tomara que possamos vencer, mas sempre com muita humildade, trabalhando, porque sabemos que temos um rival duro pela frente”, disse o meio-campista durante coletiva nesta quinta-feira (31).

Bora ver como são os números do Atlético x Cruzeiro nas finais do Campeonato Mineiro aqui no Mineirão?



Arrasta pro lado e vem conferir alguma estatísticas desse confronto! ???? ???? ???? pic.twitter.com/Q66SCVFjrf — Estádio Mineirão (@Mineirao) March 31, 2022

Atlético e Cruzeiro já se enfrentaram nesta edição do Estadual na primeira fase. Vitória do Galo, de virada, com um gol nos acréscimos e a Raposa reclamando da arbitragem. Fernando Canesin, um dos destaques do confronto, demonstra confiança para a final.

“A expectativa é grande. É uma final de extrema importância para o Cruzeiro. Estamos convencidos de que vamos fazer um grande jogo. A gente vai continuar fazendo o que vem sendo trabalhado no dia a dia. Sabemos que o Atlético é uma grande equipe, mas sabemos também do nosso potencial, das nossas possibilidades que temos para ganhar”, afirmou o meio-campista da Raposa.

O Cruzeiro não disputa uma final de Campeonato Mineiro desde 2019, quando foi campeão em cima do próprio Atlético.