Athletico-PR fecha com o zagueiro Dedé

O Athletico-PR anunciou nesta quinta-feira (1) a contratação do zagueiro Dedé até o final de 2022. O jogador de 33 anos, que estava na Ponte Preta, usará a camisa três do Furacão.

O grande objetivo do jogador é voltar a apresentar o futebol que o levou à seleção e que o ajudou a conquistar 11 títulos na carreira: “Sonho em voltar a jogar meu futebol em alto rendimento. Voltar a desempenhar meu futebol que todos conhecem. E procurava por um lugar como o Athletico-PR, que pudesse me oferecer uma estrutura para que tivesse condições para isso”.

Dedé chega ao nosso Furacão buscando reencontrar o futebol do auge da carreira.

Formado pelo Volta Redonda, o defensor viveu os melhores momentos da carreira defendendo o Vasco e o Cruzeiro. Porém, ainda na equipe mineira ele sofreu lesões que o levaram a operar os dois joelhos.

Mas desde o seu acerto com a Ponte Preta ele vive um recomeço na carreira, que tem o acerto com o Athletico-PR como um novo capítulo. “Anos atrás estava deitado em uma maca para ser submetido a um tipo de cirurgia que o futebol nunca havia visto. Fiquei, inclusive, por muito tempo sem andar direito. Mas agora estou aqui e considero esta oportunidade no Athletico-PR como a chance da minha vida. E, com certeza, vou trabalhar para dar muita alegria ao clube e ao torcedor pela confiança em mim”, concluiu Dedé.