Governo investe mais R$ 120 milhões na terceira fase do programa Avançar na Saúde

Em seu último ato como governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite anunciou, nesta quinta-feira (31/3), mais R$ 120 milhões em investimentos na área da Saúde por meio da terceira fase do programa Avançar na Saúde. Desse valor, R$ 100 milhões serão alocados na reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) inseridas na Rede Bem Cuidar (RBC), em 76 municípios gaúchos, e R$ 20 milhões na rede hospitalar gaúcha, beneficiando 28 instituições.

“Cada uma das etapas foi puxando novos projetos. Os municípios estavam desacostumados a pensar em projetos e buscar apoio porque não tinham expectativa de que o Estado pudesse apoiar reformas e novos equipamentos. Vocês vinham a Porto Alegre para cobrar que se pagasse o que era devido e nós fomos além. Conseguimos aportar mais R$ 120 milhões nesta terceira fase, investindo em prevenção e atenção primária e também na alta complexidade”, explicou o governador.

Somando as três etapas do programa, o governo já garantiu R$ 469,1 milhões de recursos do Tesouro para a melhoria dos serviços de saúde em todas as regiões do Estado. O valor é destinado a obras e aquisição de equipamentos para a qualificação da rede hospitalar, assistência farmacêutica e unidades básicas de saúde. É o maior investimento já realizado em saúde no Estado nos últimos 20 anos.

Arita disse que a Rede Bem Cuidar foi priorizada nesta etapa do Avançar por se tratar de uma política inovadora - Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

“Trabalhamos muito para tornar concreta essa nova etapa do programa Avançar. Priorizamos a Rede Bem Cuidar, uma política inovadora que deixará um legado na saúde pública do Estado. Outra prioridade foi a rede hospitalar, pois vimos, ao percorrer o Rio Grande do Sul, o quanto as obras de ampliação e novos equipamentos são resolutivos. A marca deste governo será as boas políticas que prezam pela promoção da saúde”, destacou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Nesta etapa do Avançar, os recursos serão aplicados para a qualificação da rede de urgência e emergência e na rede materno-infantil, ou seja, nos prontos atendimentos, maternidades e Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) neonatais dos hospitais. No caso das UBSs, foram escolhidas as que aderiram à Rede Bem Cuidar e ainda não haviam sido contempladas, de acordo com recorte populacional e envio de proposta conforme os editais do programa. Cada município receberá até R$ 350 mil para ampliação da estrutura e até R$ 200 mil para reforma.

“Esse é o legado que deixamos. De um Estado que não conseguia pagar o salário do funcionalismo e prestadores de serviço em dia e que tinha alíquotas majoradas para um Estado que já investiu R$ 6,3 bilhões com recursos do Estado em todas as áreas estratégicas do governo”, disse Leite, ao se despedir do cargo de governador do Rio Grande do Sul.

TERCEIRA FASE DO AVANÇAR NA SAÚDE

Rede hospitalar

R$ 100 milhões para 28 hospitais

Rede Bem Cuidar

R$ 20 milhões para 76 municípios

R$ 3,1 milhões na reforma de 21 UBSs

R$ 16,9 milhões na reforma e ampliação de 55 UBSs

R$ 3,05 milhões em contrapartida dos municípios



Histórico

Em setembro do ano passado, o governo do Estado lançou o Avançar na Saúde, um plano de investimentos de R$ 249,7 milhões até o final de 2022 para obras e aquisição de equipamentos para a qualificação da rede hospitalar, da assistência farmacêutica e das unidades básicas de saúde do Rio Grande do Sul.

Em janeiro, Leite anunciou a segunda etapa do programa, com investimento de R$ 99,4 milhões. A segunda fase ampliou a qualificação do atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na rede hospitalar, nas unidades básicas de saúde e na assistência farmacêutica em todas as regiões do Estado.

Dos R$ 349,1 milhões das duas primeiras fases, 72% já foram empenhados e 28% ainda estão disponíveis. Com essa terceira etapa, o Estado terá investido R$ 469,1 milhões em saúde neste ano.

AVANÇAR NA SAÚDE EM NÚMEROS

87 hospitais de 70 municípios | R$ 344,1 milhões

Etapa 1 – 15 hospitais, R$ 177,5 milhões

Etapa 2 – 39 hospitais, R$ 66,6 milhões

Etapa 3 – 28 hospitais, R$ 100 milhões

Rede Bem Cuidar RS | R$ 64,2 milhões

Etapa 1 – R$ 31,4 milhões

Etapa 2 – R$ 12,8 milhões

Etapa 3 – R$ 20 milhões

Programa Farmácia Cuidar+ | R$ 41 milhões

Etapa 1 – R$ 21 milhões

Etapa 2 – R$ 20 milhões

Infraestrutura da SES

Etapa 1 – R$ 19,8 milhões



PROGRAMA AVANÇAR

A iniciativa integra o Avançar, programa transversal lançado em junho do ano passado e que passou a envolver as iniciativas com as quais o governo pretende acelerar o crescimento econômico e incrementar a qualidade da prestação de serviços à população. Mais de R$ 6,3 bilhões em recursos do Estado já foram aportados.

O Avançar na Saúde faz parte do Avançar para as Pessoas, um dos três eixos do programa que reúne ações com foco na prestação de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, ação social, segurança e cultura. Os outros eixos são Avançar no Crescimento e Avançar com Sustentabilidade.

Apresentação sobre o programa Avançar na Saúde.