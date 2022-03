Aluna de Tenente Portela conquista título estadual nos JERGS

A aluna da escola Cléia Salete Dalberto, Maria Rita de Lima, se sagrou campeã na modalidade de futebol freestyle nos Jogos Estudantis do Rio Grande do Sul (JERGS), de 2021. Ela recebeu a premiação em meados deste mês e conversou com a reportagem do site Clic Portela sobre a importante conquista.

Maria Rita disse que nunca treinou especificamente para o futebol freestyle, mas acredita que adquiriu habilidade devido aos vários anos jogando futsal. — Eu fazia muita embaixadinha para aprimorar o controle de bola. Comecei a fazer manobras do freestyle e dava tudo certo — contou a atleta de 16 anos. Ela não descarta treinar novos malabarismos dentro da modalidade.

A portelense ainda revelou que foi a primeira vez que disputou o futebol freestyle nos JERGS. — Eu sempre jogava futsal, mas nunca passamos de Três Passos [fase regional]. Nunca ganhamos nada — lembrou a aluna da escola Cléia.

Em virtude das medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, não houve disputas presenciais no futebol freestyle. Os concorrentes gravaram vídeos que posteriormente foram enviados para avaliação da organização dos JERGS. Esses materiais tinham que obedecer a alguns critérios como, por exemplo, tempo de duração e execução de determinados movimentos com a bola.

Maria Rita confessou que o resultado a surpreendeu. — Eu estava bem desanimada na semana de gravar os vídeos e até pensando em não participar dos jogos. Mas um grupo de pessoas com quem eu realmente me importo, me fizeram mudar de ideia. Posso citar a professora Clenir [Soffiatti] que é minha maior motivadora. Sei que a conquista é individual, mas eu só consegui porque eles me deram apoio. Eu fiquei muito feliz com o resultado e dei esse orgulho para aqueles que me apoiaram — destacou a campeã estadual.

A aluna também relatou que sua conquista teve repercussão positiva na escola. — Têm muitas gurias novas que me falaram muitas coisas fofas sobre quererem começar a treinar. Às vezes, até mesmo as mães delas falavam com a minha mãe sobre a vontade delas em treinar com a [professora] Clenir — comemora Maria Rita.

Para chegar ao título dos JERGS, a representante da escola Cléia Salete Dalberto passou pelas fases municipal, da 21ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), de coordenadorias e a estadual – que reúne os classificados de somente cinco regiões do Rio Grande do Sul.

Futebol freestyle:

O futebol freestyle é a arte da auto expressão através do malabarismo criativo de uma bola de futebol usando qualquer parte do corpo, excluindo os cotovelos até as mãos. Combina truques de futebol, dança, acrobacias e música para entreter os espectadores e competir com os adversários. (Fonte: Wikipédia).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.