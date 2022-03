Alunos realizam manifestação contra mudanças no contraturno escolar em Três Passos

Na manhã desta quinta-feira, 31, alunos do Instituto Estadual de Educação Erico Verissimo e da Escola Estadual de Ensino Médio Águia de Haia, de Três Passos, realizaram uma manifestação em frente à 21ª CRE – Coordenadoria Regional de Educação.

O motivo da mobilização foi reivindicar junto à Secretaria Estadual de Educação – Seduc para que não modifique o contraturno escolar. Ao propor a retirada do contraturno, tanto à tarde como à noite, o governo do estado pega os estudantes de surpresa, gerando incertezas quanto ao transporte escolar.

A ideia da Seduc-RS é realizar as aulas no turno da manhã das 7h20 às 12h35. Este horário também dificulta a vida de muitos alunos, que trabalham durante a tarde. Alunos provenientes de Campo Novo, Tiradentes do Sul, Esperança do Sul e Bom Progresso, também saem prejudicados com essa possível mudança.

O que é o contraturno?

O contraturno refere-se às atividades realizadas pelos alunos do ensino médio, no turno inverso ao do currículo normal. Muitos estudantes que trabalham no turno da tarde, realizavam suas atividades extras durante a noite. Outros, que trabalham à noite, realizavam suas atividades durante a tarde.

Posição da 21ª CRE

A coordenadoria deverá se manifestar em nota e, também através de entrevistas, no decorrer do dia, à imprensa regional.

