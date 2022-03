Manaus sai na frente do Princesa na luta pelo título Amazonense

O Manaus saiu na frente do Princesa do Solimões na disputa pelo título do Campeonato Amazonense. Jogando na Arena da Amazônia nesta quarta-feira (30) o Gavião bateu o Tubarão por 2 a 1 no primeiro jogo da final.

??2°T 50 | 2 x 1 | ???? FINAL (ida)



Fim dos primeiros 90 minutos da final. Agora é focar no jogo de volta, em Manacapuru. Boraaaa!????????????



RUMO AO PENTA!???????????????????? #MANxPRI #Final #CampeonatoAmazonense2022 #VoaGavião #oTimeDaFloresta pic.twitter.com/BsUScbd7DI — Manaus Futebol Clube (@oficialmanausfc) March 30, 2022

Após este resultado o Manaus chega à segunda partida da decisão, no próximo sábado (2) no estádio Gilbertão, em Manacapuru, com a vantagem do empate. Ao Princesa resta apenas uma vitória por ao menos um gol de vantagem para soltar o grito de campeão.

Na partida desta quarta os gols só saíram na etapa final. Aos 13 minutos o Manaus cobrou escanteio com Renan, Rayne desviou e Gilson não perdoou. O segundo do Gavião saiu aos 37 minutos, com belo chute de primeira de Moreira.

Aos 39 o Tubarão ainda descontou com Max, mas a vitória final ficou mesmo com o Manaus.