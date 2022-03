Maiores cidades da Grande Rio já flexibilizam uso de máscaras

O município de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, anunciou hoje (30) que o uso de máscaras em locais fechados deixará de ser obrigatório na sexta-feira (1º). Com a decisão, a medida de prevenção contra a covid-19 passará a ser facultativa em todas as maiores cidades do Grande Rio: capital, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói e Belford Roxo.

Ao anunciar a medida nas redes sociais, a prefeitura destacou a importância da vacinação. "É fundamental que todos se vacinem, tomem a dose de reforço e continuem com o cuidado, atentos às medidas de higiene. O que nos trouxe essa conquista foi a responsabilidade de cada um e precisamos seguir nesse caminho. Faça sua parte."

A máscara continua a ser obrigatória em unidades de saúde e em veículos do transporte público que circulam na cidade. O município também recomenda a continuidade da utilização para imunossuprimidos e pessoas com sintomas gripais.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro divulgou, na última sexta-feira (22), que o risco para covid-19 no estado estava no patamar "muito baixo" pela terceira semana seguida. No mapa, as duas áreas que abrangem a região metropolitana e a área da Baixada Litorânea foram classificadas com a bandeira verde, que indica risco muito baixo, enquanto as demais receberam a bandeira amarela, que significa risco baixo.

Em entrevista àAgência Brasile àRádio Nacional, na semana passada, o secretário estadual de saúde, Alexandre Chieppe, avaliou que o carnaval e a flexibilização do uso de máscaras em diversas cidades do estado não alteraram a tendência de queda da incidência da covid-19. Segundo o último boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), apesar de o cenário ser de otimismo no país como um todo, ainda é prudente a manutenção do uso de máscaras em determinados ambientes fechados, com grandes concentrações de pessoas (a exemplo dos transportes coletivos), ou em ambientes abertos em que haja aglomerações.

Flexibilização

O estado do Rio de Janeiro publicou um decreto em 3 de março autorizando que os municípios decidissem sobre a flexibilização do uso de máscaras em seu território. No dia seguinte, Duque de Caxias, o terceiro município mais populoso do estado, foi a primeira cidade da região metropolitana a desobrigar o uso de máscaras em locais abertos e fechados.

O município do Rio de Janeiro já havia liberado a população de usar máscara em locais abertos, no ano passado, e ampliou a flexibilização para ambientes fechados no dia 7 de março, após reunião do comitê científico da cidade.

Na mesma semana que a capital, a decisão também foi tomada em Belford Roxo, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, Itaboraí, São João de Meriti, Maricá e Paracambi. Já na semana seguinte, foi a vez de Seropédica, Guapimirim, Queimados, Rio Bonito e Tanguá.

Segunda cidade mais populosa da região, São Gonçalo manteve a obrigatoriedade da máscara em ambientes fechados até o dia 23. Outra cidade em que a obrigatoriedade permaneceu por mais tempo foi Japeri, que tornou o uso facultativo em 25 de março.

A cidade de Magé publicou uma nota oficial no último dia 19 desmentindo informações que circulavam nas redes sociais sobre uma suposta flexibilização do uso de máscaras. Desde então, não foi publicado no site oficial da prefeitura ou nas redes sociais qualquer medida de flexibilização. No boletim epidemiológico divulgado hoje, o município recomenda que a população "use máscara sempre que estiver fora de casa, lave bem as mãos e evite aglomerações".

Também consideradas parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro pela Lei Complementar nº 184 de 27 de dezembro de 2018, Petrópolis e Cachoeiras de Macacu suspenderam a obrigatoriedade apenas em ambientes abertos.