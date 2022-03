Boxe: brasileiras fazem 4 finais no Continental das Américas nesta 5ª

O boxe feminino do Brasil disputa quatro medalhas de ouro nesta quinta-feira (31), no Campeonato Continental das Américas, realizado em Guayaquil (Equador). Segundo a programação do evento, os combates estão previstos para iniciarem às 14h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo site oficial do evento. A ordem das lutas ainda será divulgada. As pugilistas se garantiram nas respectivas finais ao vencerem os combates de quarta-feira (29).

Medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio (Japão), Beatriz Ferreira terá pela frente a norte-americana Rashida Ellis, valendo o título da categoria até 60 quilos. Será o quinto combate entre as rivais. A brasileira venceu três vezes, sendo uma na semifinal do último Campeonato Mundial, disputado na Rússia, em 2019, no qual foi campeã. A baiana se classificou à decisão ao derrotar a porto-riquenha Narielys Tapia, levando a melhor nos três rounds na avaliação dos árbitros.