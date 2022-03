Agricultura recebe 13 veículos para as áreas da defesa sanitária animal e vegetal

Nove camionetes ficam com o Departamento de Defesa Vegetal e quatro, com o Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal - Foto: Evandro Oliveira / Seapdr

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) recebeu 13 veículos de tração nas quatro rodas que serão usados para ações de vigilância e fiscalização nas áreas de defesa animal e vegetal. A entrega foi na terça-feira (29/3).

Nove camionetes serão destinadas ao trabalho dos servidores ligados ao Departamento de Defesa Vegetal (DDV) da Seapdr. Os veículos servirão para atividades de fiscalização e mitigação dos riscos de ocorrência de derivas de agrotóxicos hormonais. O Departamento de Defesa Animal (DDA) recebeu quatro veículos do Ministério da Agricultura que serão utilizados para o programa Sentinela.

Conforme o diretor do Departamento de Defesa Vegetal da Seapdr, Ricardo Felicetti, a entrega das camionetes foi possível devido sólida ação conjunta com a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do Ministério Público Estadual. “O objetivo foi evitar prejuízos a produtores com ocorrências de deriva, bem como danos ao meio ambiente”, explicou.

Nesse contexto, a Seapdr apresentou projeto ao Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL/MP), visando à aquisição desses veículos. “O projeto foi classificado em primeiro lugar, resultando em termo de cooperação. O valor de R$ 1,35 milhão será financiado pelo Fundo, e o governo do Rio Grande do Sul se responsabilizará pela contrapartida de R$ 262,8 mil”, disse Felicetti, ao informar que serão beneficiadas com a nova frota as regionais de São Luiz Gonzaga, Santa Rosa, Passo Fundo, Ijuí, Santa Maria e Porto Alegre.

Para Felicetti, as camionetes serão importantes para reforçar as fiscalizações no interior do Estado, tanto na questão do uso de agrotóxico, quanto do conteúdo de resíduos de agrotóxicos, que são programas monitorados pela Seapdr. “A aquisição evidencia a importância da cooperação entre os órgãos. A secretaria objetiva melhorar a qualidade dos insumos ao produtor rural e também a qualidade dos produtos ofertados aos consumidores”, acrescentou.

O promotor de Justiça e presidente do FRBL/MP, Fabiano Dallazen, disse que é possível transformar dinheiro oriundo de ilícitos, como multas e condenações, em equipamentos e qualificação para atividades essenciais, como a fiscalização do uso de agrotóxicos. “Assim, fortalecemos a agricultura, e, ao mesmo tempo, evitamos danos ambientais pelo mau uso dos herbicidas. Dessa forma, colaboramos para o desenvolvimento do Estado”, acrescentou.

As quatro camionetes destinadas ao Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Seapdr, adquiridas por R$ 716,8 mil, são fruto de um convênio entre o ministério e a secretaria, que tem por objetivo estruturar todos os serviços da área de defesa agropecuária do Estado. A superintendente do Ministério da Agricultura no Rio Grande do Sul, Helena Rugeri, afirmou que o melhor aparelhamento do serviço oficial irá refletir na ponta, fortalecendo a defesa, tanto na área animal quanto vegetal. “É importante que os servidores que implementam os programas de fiscalização no Estado tenham uma estrutura para sua segurança, para seu conforto e para executar as atividades que são essenciais para o nosso setor agropecuário”, destacou.

A diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal, Rosane Collares, explicou que as quatro camionetes complementarão as atividades do Programa Sentinela, focado na vigilância de fronteiras do Estado com os países vizinhos, Argentina e Uruguai. Os veículos serão destinados para cada um dos quatro blocos que atuam na fronteira Sul do Estado, dentro do Sentinela. “Eles se somarão à frota usada nas atividades de fiscalização do programa que se tornou referência no Estado e em outros lugares do país, em função da sua forma de operacionalização”, acrescentou Rosane.

A secretária da Agricultura, Silvana Covatti, agradeceu a parceria do Mapa e do Ministério Público e disse que essa entrega de veículos é de suma importância para o trabalho da Seapdr. “Essas parcerias que criamos são fundamentais para o desenvolvimento e o crescimento das nossas ações de governo e do meio rural gaúcho”.