Estado entrega máquinas pesadas para municípios gaúchos

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), realizou, nesta quarta-feira (30/3), a segunda etapa da entrega de maquinário pesado para municípios gaúchos. Foram repassados 23 rolos compactadores e 20 escavadeiras hidráulicas, adquiridos com recursos de emenda da bancada federal, somados aos valores de contrapartida do governo do Estado.

A entrega ocorreu no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com a presença do governador Eduardo Leite, do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e da secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti. O governador Eduardo Leite destacou a parceria com os parlamentares no Congresso.

Rolos compactadores e escavadeiras foram adquiridos com recursos de emenda da bancada federal e contrapartida do governo do RS - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

"A bancada federal gaúcha foi sempre muito importante, especialmente durante o período em que o Estado não tinha capacidade de investimento. Recuperamos essa capacidade e estamos investindo mais de R$ 6 bilhões em todas as áreas com recursos do Estado, mas a parceria continua e esse trabalho conjunto segue sendo essencial para que possamos entregar cada vez mais desenvolvimento e qualidade de vida para os gaúchos”, disse o governador.

Em dezembro do ano passado, na primeira etapa, já haviam sido entregues 16 patrolas motoniveladoras e 10 pás carregadeiras para 25 municípios. No total, os equipamentos somam investimentos de R$ 45,6 milhões, sendo R$ 32,91 milhões de recursos de emenda parlamentar da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados e R$ 12,7 milhões de contrapartida do Estado.

A secretária Silvana Covatti disse que o maquinário vai ser importante para as ações de irrigação, na construção e ampliação de reservatórios. “Essa entrega é uma união de esforços e vai ser muito importante na execução de políticas públicas agrícolas nos municípios, especialmente nos programas de irrigação. As máquinas vão auxiliar muito nas obras para mitigar a estiagem”, afirmou.

Secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella assina ordem de início das obras de pavimentação da ERS-430 - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

O coordenador da bancada federal gaúcha, deputado federal Giovani Cherini, disse que os equipamentos geram impacto no desenvolvimento dos municípios. “Vão trazer mais condições para o nosso agricultor, mais infraestrutura para os municípios e geração de emprego”, afirmou.

Na entrega também foi assinada a ordem de início das obras de pavimentação da ERS-430, no trecho entre Tapejara e Charrua, com investimento de R$ 23 milhões.

Cidades que receberam maquinário nesta quarta (30):

• Escavadeiras hidráulicas

Áurea

Balneário Pinhal

Cambará do Sul

Capão da Canoa

Erval Grande

Hulha Negra

Itacurubi

Joia

Maquiné

Nova Bréscia

Nova Esperança do Sul

Nova Palma

Piratini

São Pedro do Butiá

Sentinela do Sul

Sinimbu

Tabaí

Três Coroas

Tunas

Ubiretama

• Rolos compactadores

Barros Cassal

Bom Jesus

Ciriaco

Crissiumal

Espumoso

Estância Velha

Estrela

Estrela Velha

Lagoão

Miraguaí

Palmares do Sul

Panambi

Parobé

Rosário do Sul

Santo Cristo

São Borja

Sapucaia do Sul

Sentinela do Sul

Serafina Corrêa

Tapejara