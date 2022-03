Com recursos de R$ 585 milhões, Governo do Estado anuncia investimento histórico na saúde

Fotos: Julio Cavalheiro/Secom

A busca constante por resultados eficientes e a preocupação do Governo do Estado com a qualidade do serviço prestado à população, especialmente quando o assunto é saúde, fez com que a manhã desta quarta-feira, 30, fosse de anúncios de investimentos históricos para hospitais e unidades de diferentes regiões de Santa Catarina. Os recursos chegam a R$ 585 milhões e contemplam 19 municípios.

Dentre eles, está o lançamento do edital para a construção do novo Instituto de Cardiologia de São José, com valor de R$ 248,2 milhões. As novidades foram oficializadas pelo governador Carlos Moisés e pelo secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, em ato no Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis.

“Governar é diminuir o sofrimento da população e esses investimentos vão trazer exatamente isso. Tirando as pessoas das filas de procedimentos, de cirurgias, além de garantir um ambiente mais adequado para todo o time da saúde que passou por esses dois últimos anos no enfrentamento da pandemia. Entendemos que investir em saúde, educação, infraestrutura faz o diferencial que é Santa Catarina ter a melhor unidade da federação para se viver, trabalhar e criar seus filhos. Estamos cumprindo com o que prometemos. Tudo isso é resultado de uma gestão focada em oferecer o melhor para os catarinenses,” disse o governador, enaltecendo os trabalhos das equipes da Saúde, entidades e instituições parceiras.

Dos recursos, R$ 30 milhões são para equipamentos e insumos para hospitais e para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os outros 25 atos envolvem investimentos para equipamentos, obras e projetos.

O secretário André Motta Ribeiro citou que já foram investidos mais de R$ 1 bilhão em melhorias nestes últimos três anos, além do pagamento da dívida da saúde, considerada até então impagável. “São investimentos que oferecem mais segurança, conforto e qualidade de atendimento em saúde para as pessoas. Essa é a nossa missão. As regiões precisam ser o mais autossuficientes possíveis em ofertas de serviços, vocacionando os hospitais e impulsionando os atendimentos de pequena, média e alta complexidade, oferecendo uma rede completa e robusta em todo o Estado. Isso é o que buscamos.”

O diretor do Instituto de Cardiologia, Tiago Meister, destacou que o momento é histórico. Relatou que a maior obra anunciada nesta quarta-feira é aguardada há 58 anos. “O nosso hospital vai duplicar de tamanho, ampliar a capacidade cirúrgica e o atendimento às crianças. É um grande avanço. Esperamos que esse seja o primeiro passo de uma nova era da cardiologia em Santa Catarina. O governador Carlos Moisés e o secretário André, desde o início da gestão, colocaram esta obra como meta e hoje estão cumprindo mais uma promessa deste governo que vai ficar para a história.”

Acompanharam os atos os deputados estaduais Paulinha da Silva, Valdir Cobalchini, Vicente Caropreso, Jerry Comper, Ismael dos Santos, Dirce Heiderscheidt, Fabiano da Luz e Volnei Webber, além de secretários e presidentes de autarquias, prefeitos, representantes das unidades de saúde e outras autoridades.

Confira os investimentos e as cidades atendidas

São José

Lançamento do edital para a construção do novo Instituto de Cardiologia, de São José, com recursos no valor de R$ 248.245.561,23. A unidade terá uma infraestrutura completa e independente do Hospital Regional Homero de Miranda Gomes, em São José. O ICSC ficará em um terreno ao lado do Hospital Regional, pertencente ao Estado, que atualmente está sendo usado como estacionamento.

Também foram anunciados recursos para o projeto da nova ala pediátrica do Hospital Regional de São José.

Camboriú

Investimentos de R$ 70 milhões para a construção do Hospital de Camboriú.

Ibirama

Assinatura do edital para o projeto de reforma e ampliação do Hospital Dr. Waldomiro Colautti, no valor de R$ 60 milhões.

Mafra

Recursos para o novo Hospital São Vicente de Paulo para a construção de uma nova torre com capacidade total de 135 leitos de terapia intensiva adulto e pediátrica e 10 novas salas cirúrgicas. O valor do investimento é de R$ 40,6 milhões.

Itajaí

Recursos para o Hospital Marieta Konder Bornhausen para aquisição de equipamentos para o complexo Madre Teresa. O valor do investimento é de R$ 40 milhões.

Investimentos para o Hospital Pequeno Anjo para ampliação, reforma e qualificação do centro de diagnóstico por imagem, no valor de R$ 3.581.917,20, e para aquisição de um equipamento de tomografia computadorizada para a unidade, com investimentos de R$ 1 milhão.

Araquari

Construção do novo Hospital no município de Araquari, com recursos do Plano 1000, no valor de R$ 20 milhões.

Içara

Construção do Centro de Atendimento com setor de internação, centro de imagem, clínica de hemodiálise e centro cirúrgico, no valor de R$ 13,6 milhões no Hospital São Donato.

Praia Grande

Recursos para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, para a construção da ala de psiquiatria, com emergência psiquiátrica, lavanderia, cozinha e demais áreas de apoio, com R$ 11.000.911,10.

Florianópolis

Construção do novo Laboratório Central De Saúde Pública (Lacen), que será instalado no Sapiens Parque, em Florianópolis.

Obra e aquisição de equipamentos para a nova Central Única de Regulação, no valor de R$ 10 milhões.

Indaial

Reforma e ampliação da UTI, laboratório e centro de diagnóstico por imagem para o Hospital Beatriz Ramos. O valor do investimento é de R$ 6.665.791,04.

Blumenau

Recursos para finalização da obra do novo prédio da Renal Vida. O investimento é de R$ 4 milhões que, somados aos outros R$ 2 milhões já repassados anteriormente, totalizam um repasse de R$ 6 milhões.

Caçador

Recursos para o Hospital Maicé, para a adequação do segundo pavimento do hospital, totalizando 60 leitos clínicos. O valor do investimento é de R$ 5.281.881,23.

Secretarias municipais

Aquisição de nova sede para o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina no valor de R$ 4,5 milhões.

Anita Garibaldi

Recursos para o Hospital Frei Rogério, destinado para a reforma do centro cirúrgico, construção da central de material esterilizado e aquisição de equipamentos, no valor de R$ 4.491.821,00.

Gaspar

Recursos para instalação permanente de 10 leitos de UTI adulto no hospital municipal, no valor de R$ 1,1 milhão.

Forquilhinha

Repasse de recursos para aquisição de equipamentos para o pronto atendimento (carro de emergência, eletrocardiógrafo, ventilador pulmonar) para o município, no valor de R$ 990.253,76.

Imaruí

Recursos no valor de R$ 735.620,00 para a construção de duas unidades básicas de saúde.

Itapema

Assinatura de repasse de recursos para o Hospital Santo Antônio, para aquisição de equipamentos para o centro cirúrgico (serra cirúrgica, perfuradores cirúrgicos, macas). O valor de investimento é de R$ 655.140,00.

Aquisição de equipamentos para o para a nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapema, no valor R$ 1.276.230,00.

São Carlos

Repasse de recursos para o Hospital Padre João Berthier, para a aquisição de equipamentos hospitalares, arco cirúrgico, aparelho de laparoscopia, colonoscopia e endoscopia. O valor do investimento é de R$ 1 milhão.

Balneário Barra do Sul

Manutenção e custeio dos serviços de saúde do município, com investimento de R$ 600 mil.

Termo de cooperação

Foi assinado o termo de cooperação técnica de integração entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Aviação, para potencializar e facilitar a captação e transporte de órgãos e tecidos a serem transplantados, bem como atividades relativas desenvolvidas pelo Samu.

Ainda foi assinada a normativa que regulariza e disponibiliza a aeronave da PMSC para auxiliar nos transporte de órgãos, e atividades do Samu.

Também será descentralizado o valor de R$ 6 milhões para a PMSC no ano de 2022, para a utilização da aeronave.