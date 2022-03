Peru derrota Paraguai e vai à repescagem para a Copa do Mundo

A seleção peruana derrotou o Paraguai por 2 a 0, nesta terça-feira no estádio Nacional de Lima pela 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, e se garantiu na repescagem para o Mundial do Catar. Agora, o Peru enfrenta em junho o vencedor do confronto entre Emirados Árabes Unidos e Austrália.

Com este resultado a equipe comandada pelo técnico argentino Ricardo Gareca fechou a competição na quinta posição, com 24 pontos, atrás de Brasil, Argentina, Uruguai e Equador, que garantiram classificação direta para o Mundial.

Empurrada por sua apaixonada torcida, a seleção peruana começou pressionando o adversário, e não demorou a abrir o marcador. Aos 4 minutos Cueva lançou de trivela para Lapadula, que bateu de primeira.

Ainda na etapa inicial, mas aos 42 minutos, Flores levantou a bola para Yotún, que pegou de esquerda, de primeira, para marcar um golaço.

Sorteio dos Grupos da Copa

Após a disputa da última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, as atenções se voltam para o sorteio dos Grupos do Mundial, que está marcado para ser realizado na próxima sexta-feira (1), a partir das 13h (horário de Brasília), em Doha (Catar).

Veja aqui a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.