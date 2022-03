Depois da maior vitória da carreira, Bia Haddad é eliminada em Miami

A tenista brasileira Bia Haddad foi derrotada neste domingo (27), de virada, pela ucraniana Anhelina Kalinina por 2 sets a 1, na terceira rodada do Master 1000 de Miami (parciais de 2x6, 6x4 e 6x2) em duas horas e vinte e nove minutos de partida. Com o resultado, a brasileira está eliminada do torneio norte-americano.

Na sexta-feira (25), a paulista havia superado, pela segunda vez na carreira, uma top 3 dorankingmundial. Na segunda rodada do torneio, a paulista fez 2 sets a 1 na grega Maria Sakkari. Mesmo sendo eliminada, a atual número 62 dorankinggarante um lugar entre as 50 melhores do mundo na próxima atualização da lista, que será divulgada pela Associação Feminina de Tênis (WTA, sigla em inglês) após o torneio da Flórida. Essa será a melhor posição da carreira da brasileira.

De acordo com a programação, a tenista de São Paulo deve participar na sequência do WTA 250 de Bogotá, na Colômbia, de 4 a 10 de abril. Depois, ela integrará a equipe brasileira, ao lado de Laura Pigossi, Carolina Meligeni, Gabriela Cé e Rebeca Pereira na Billie Jean King, na Copa do Mundo do tênis feminino, em Salinas, no Equador, entre os dias 13 e 16 de abril.