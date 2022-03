Português Luís Castro é anunciado pelo Botafogo

O Botafogo anunciou oficialmente nesta sexta-feira (25) a contratação do técnico português Luís Castro pelos próximos dois anos. Segundo o Alvinegro, o novo comandante de seu time de futebol profissional chega ao Rio de Janeiro no próximo domingo (27).

Luís Castro é o novo treinador do Botafogo!

“Luís Castro é o homem certo para o Botafogo. Altamente reconhecido por sua liderança e pelo desenvolvimento da Academia de Futebol do Porto, ganhou de alguns dos melhores times do mundo e recentemente venceu a Emir Cup com o Al-Duhail. Mister Castro sabe como construir times campeões”, declarou o empresário norte-americano John Textor.

Em postagem em seu perfil pessoal no Twitter o próprio Luís Castro falou da alegria de fechar com o Botafogo: “A partir de hoje a Estrela Solitária viverá no meu peito. Que orgulho, que vontade de dar à torcida tudo o que este clube merece”.

A partir de hoje, a Estrela Solitária viverá no meu peito

Que orgulho, que vontade de dar à torcida tudo o que este Clube merece!

Castro chega acompanhado dos auxiliares Vitor Severino e João Brandão, do preparador de goleiros Daniel Correa, do preparador físico Roberto Oliveira e do analista de desempenho Nuno Baptista.