Presidente do FNDE tira dúvidas sobre quitação de dívidas do Fies

Iniciado em 7 de março , o prazo para renegociações de dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) segue ativo para estudantes que tiveram dificuldades para quitar o empréstimo. Os descontos chegam a até 92% do montante financiado. O presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes da Ponte, fala hoje (24) no programaA Voz do Brasilsobre as possibilidades e prazos de renegociação.

