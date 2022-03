Plenário discute subsídio a tarifa de ônibus para idosos; acompanhe

O deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) abriu há pouco a Ordem do Dia da sessão do Plenário, com 361 presentes na sessão deliberativa virtual. Neste momento, os deputados debatem regime de urgência para o Projeto de Lei 4392/21, do Senado, que aporta, por três anos, recursos federais para subsidiar a tarifa gratuita de pessoas com mais de 65 anos no transporte urbano.

O líder do Novo, Tiago Mitraud (MG), critica a proposta por conceder a subsídios por faixa etária e não por condição socioeconômica. "Mais um programa nacional que trata tanta diversidade como se fosse homogeneidade e não vai ter condições de fazer algo em nossos municípios", afirmou. A estimativa é que a proposta tenha um impacto de R$ 5 bilhões.

Já o líder do PSD, Antonio Brito (BA), apoiou o projeto. "Devemos apoiar os idosos deste País", defendeu.

A pauta do Plenário inclui outras 11 propostas.

