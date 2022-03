Deputados analisam piso salarial para agentes comunitários de saúde; acompanhe

Deputados reunidos em sessão no Plenário da Câmara - (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados analisa agora a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 22/11) que fixa regras para a remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.

Aprovada pela comissão especial em agosto de 2017, o texto determina que, enquanto uma lei não regulamentar a emenda, os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias terão piso salarial de R$ 1.600 para jornada de 40 horas semanais, com data-base em 1º de janeiro e reajuste pela variação do INPC.

Segundo a proposta, a futura regulamentação deverá prever a assistência financeira da União aos estados e municípios para o pagamento do piso salarial, com dotação orçamentária própria e exclusiva, sem possibilidade de limite de despesa. Vários deputados defendem a votação de emenda para corrigir o valor em função da inflação do período.

