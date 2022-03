Estado inaugura nova escola indígena do povo guarani em Porto Alegre

O governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Educação (Seduc), inaugura, nesta quarta-feira (23/3), às 14h, nova escola indígena do povo guarani. A Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Anhetenguá, localizada na Terra Indígena Anhetenguá, na Lomba do Pinheiro, oferece vagas para a educação infantil em turno integral, ensino fundamental e ensino médio para estudantes guaranis.

A inauguração contará com a presença do governador Eduardo Leite, da secretária da Educação, Raquel Teixeira, e do cacique José Cirilo Pires Morinico.

Aviso de pauta

O quê: inauguração de escola indígena do povo guarani em Porto Alegre

Quando: quarta-feira (23/3), às 14h

Onde: beco dos Mendonças, 357, bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre