Seduc realiza consulta pública sobre itinerários formativos do ensino médio até 4 de abril

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) realiza, de 22 de março a 4 de abril, consulta pública sobre a proposta dos Itinerários Formativos para o Ensino Médio Gaúcho a serem ofertados na rede estadual.

A ação tem por objetivo promover a escuta à sociedade para a elaboração de um currículo diverso e representativo ao abrir espaço para manifestação de dúvidas e sugestões sobre as mudanças do ensino médio que estão ocorrendo em todo o Brasil.

• Clique aqui e acesse o portal da consulta pública.

No portal, será possível navegar pelas 28 Trilhas de Aprofundamento, com a possibilidade de contribuições por escrito que serão direcionadas à equipe técnica da Seduc. As Trilhas de Aprofundamento estarão disponíveis a partir de 2023 aos estudantes do ensino médio que já trabalham com o novo modelo neste ano. Por meio delas, será possível que os jovens tenham sua formação em áreas de conhecimento de acordo com sua preferência.

As trilhas são divididas nas quatro áreas de conhecimento, sendo duas temáticas por área (área focal) e três trilhas por tema, divididas por área de conhecimento (área complementar) com exceção do quinto itinerário formativo, no qual serão apresentadas as ofertas de cursos técnicos.

Veja as temáticas das Trilhas de Aprofundamento:

Foto: Reprodução/Secom Rio Grande do Sul