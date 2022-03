Segundo circuito do curso de formação de gestores da Seduc começa nesta terça, dia 22

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) promove o segundo circuito do Curso de Formação dos Gestores Escolares, a partir desta terça-feira (22/3), às 19h30min. O evento de abertura, com transmissão pelaTV Seduc no Youtube, contará com a participação da secretária de Educação, Raquel Teixeira, e do jornalista e diretor da Jeduca (Associação de Jornalistas de Educação), Antônio Gois. O circuito terá a carga horária total de 40 horas, entre os dias 22/3 e 22/4.

• Clique aqui para acompanhar a live, às 19h30 desta terça (22).

A iniciativa visa capacitar diretores e vice-diretores, eleitos no pleito realizado entre 30 de novembro e 1º de dezembro de 2021, bem como os diretores indicados, que estarão à frente das instituições de ensino pelos próximos três anos. A carga horária total prevista para a capacitação é de 360 horas e se estenderá até 2023, dividida em cinco circuitos.

Por meio desta formação, serão disponibilizados os conhecimentos necessários para a construção de uma gestão democrática e participativa, incluindo o estudo e a reflexão crítica de conceitos e procedimentos, além do desenvolvimento de habilidades cognitivas e sócio emocionais.

O Curso de Formação de Gestores Escolares é uma iniciativa da Seduc em parceira com Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Secretaria da Fazenda (Sefaz), Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Vetor Brasil.