Seleção: parte dos convocados se apresenta para treinos em Teresópolis

Os convocados pelo técnico Tite para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo começaram a se apresentar nesta segunda-feira (21) na Granja Comary, em Teresópolis. Entre os dez atletas que chegaram hoje, estão Richarlison, Fred, Thiago Silva, Philippe Coutinho, Guilherme Arana e Martinelli. Já classificada para o Mundial do Catar , a seleção fara o penúltimo confrontos das Eliminatórias contra o Chile, que ainda briga por vaga no Mundial. O duelo no Maracanã, na quinta (24), às 20h30 (horário de Brasília), será transmitido ao vivo na Rádio Nacional.

Fora das últimas convocações devido à uma séria lesão (ruptura na panturrilha), o atacante Richarlison, do Everton (Inglaterra) lamentou as especulações de que estaria fora da Copa. Disse que está feliz e confiante em voltar a integrar a seleção, e admitiu que sua posição é alvo de disputa intensa para os que pretendem estar na lista final de Tite para a Copa.

“Os atacantes que chegaram foram bem nas partidas, foram bastante elogiados. Mas sei também do meu potencial, venho de uma sequência muito boa com a camisa do Everton, depois da lesão. É claro que o time não está numa boa fase, mas venho fazendo meu melhor, meus gols, minhas assistências. E é por isso que voltei para a seleção, aqui eu me sinto bem, me sinto em casa, me sinto à vontade e Acho que jogo até melhor aqui do que no meu clube, disse o jogador capixaba, que vem atuando como centroavante no futebol inglês.

Também atacante, Gabriel Martinelli, de 20 anos, novidade entre os convocados de Tite, foi um dos primeiros a chegar esta manhã. Atacante do Arsenal (Inglaterra), e medalha de ouro com a seleção olímpica ano passado nos Jogos de Tóquio, Martinelli disse que está pronto para brigar pela posição.

“É um sonho de criança estar aqui. Acho que todos os jogadores sonham em chegar à seleção principal. Vou trabalhar firme para buscar meu lugar”, afirmou.

Na tarde desta segunda (21), Weverton, Alex Telles, Felipe, Arana, Fred e Bruno Guimarães treinaram normalmente, enquanto Richarlison e Coutinho foram a campo para um trabalho regenerativo. Já Thiago Silva e Martinelli participaram de atividades físicas na academia.

Há 14 anos a seleção brasileira não disputa um jogo de Eliminatórias no Maracanã. Para o jogo contra o Chile, o último em território nacional, a CBF colocou 70 mil ingressos para a venda, que só ocorre de forma online. O último duelo do Brasil pelas Eliminatórias será contra a Bolívia, na capital La Paz, no dia 29 de março.