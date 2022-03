Câmara debate participação das mulheres indígenas na política nesta terça

A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados promove nesta terça-feira (22) uma audiência pública com o tema "Mulheres indígenas na política: avanços e conquistas". O debate foi proposto pela deputada Joenia Wapichana (Rede-RR), primeira mulher indígena a ser eleita para a Câmara.

A deputada destaca que as mulheres indígenas são as principais responsáveis pela proteção e continuidade das culturas e identidades de seus povos, e são, historicamente, os principais alvos das violências empreendidas contra os povos indígenas. E diz que aos poucos, enfrentando preconceitos culturais e machistas, elas estão cada vez mais ocupando espaços e alçando as vozes nas comunidades, cidades e espaços públicos, unindo-se em prol da superação das desigualdades e da defesa dos direitos dos seus povos e das florestas.

Nos últimos anos, as mulheres indígenas têm ampliado significativamente sua participação em processos eleitorais. De acordo com dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), com base nas estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas eleições de 2020 foram eleitos 234 representantes de 71 povos originários, sendo 10 prefeitos, 11 vice-prefeitos e 213 vereadores. Nesse universo, 31 mulheres indígenas foram eleitas, ou seja, 13% do total. Em 2016, foram apenas 15 indígenas eleitas (8%).

Convidadas

Foram convidadas para discutir o assunto:

- a coordenadora da APIB, Sonia Guajajara;

- a líder indígena do Amazonas Vanda Ortega Witoto;

- as líderes indígenas do Pará Ô-é Kayapó e Juma Xipaia;

- a vice-prefeita do município de Normandia (RR), Veralice Lima de Oliveria; e

- a representante do Núcleo de Inclusão e Diversidade da Secretaria Geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Samara Pataxó.

O debate está marcado para as 10 horas, em local a ser definido, e poderá ser acompanhado ao vivo por meio do portal e-Democracia.

Março Mulher

O evento integra a programação da campanha Março Mulher, realizada anualmente pela Secretaria da Mulher da Câmara em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado.

O principal objetivo da campanha Março Mulher é celebrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, além de conscientizar a população em geral sobre as desigualdades de gênero e destacar a importância da conquista do direito ao voto das brasileiras. Neste ano, as atividades em celebração ao Dia Internacional da Mulher têm como tema central os 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil.