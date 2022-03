Câmara participa da Hora do Planeta no próximo sábado

A Câmara dos Deputados participa pela 14º vez consecutiva da Hora do Planeta – movimento ambiental global pelo clima. Neste ano, a ação acontecerá no próximo sábado (26), das 20h30 às 21h30.

O ato simbólico consiste em apagar as luzes de residências, monumentos, fachadas e prédios públicos por 60 minutos. O evento é promovido mundialmente pela ONG ambientalista WWF e busca conscientizar a sociedade a respeito das ameaças ao meio ambiente e seus impactos na biodiversidade e na vida de todos.

Campanha permanente

A adesão à campanha reafirma a constante preocupação da Câmara com a preservação do meio ambiente.

A participação da Câmara na Hora do Planeta foi proposta pelo Ecocâmara, que, desde 2003, busca contribuir com um novo modelo de desenvolvimento ambientalmente adequado, economicamente viável e socialmente justo. O comitê promove, por exemplo, parceria com as unidades administrativas para desenvolver projetos a fim de evitar desperdícios de vários tipos e fomentar o uso racional dos recursos naturais.