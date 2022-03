Brasil registra 657.205 mil mortes por covid-19

O Brasil registrou, desde o início da pandemia, 657.205 mortes por covid-19, conforme mostra o boletim epidemiológico divulgado hoje (20), às 17h, pelo Ministério da Saúde. O número total de casos confirmados da doença chegou a 29.630.484.

Em 24 horas, foram registrados 13.218 novos casos. No mesmo período, foram confirmadas 103 mortes de vítimas do SARS-CoV-2. O boletim indica ainda que 28.187.8353 pessoas se recuperaram da doença e 785.926 seguem em acompanhamento.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

Estados

São Paulo tem o maior número de casos, com 5.182.658, seguido por Minas Gerais, com 3.296.877 registros, e Paraná com 2. 396.983. O Acre é o estado com menor número de casos. Lá, são 123.669. Antes, aparecem Roraima, com 154.827 casos e Amapá, 160.260 registros.

São Paulo tem também o maior número de mortes. O estado anotou 166.658 vítimas da covid-19, seguido do Rio de Janeiro com 72.495 e Minas Gerais com 60.560. Os menores números de óbitos estão no Acre com 1.990 e em Roraima 2.144.

De acordo com o boletim, não foram atualizados os dados deste domingo no MT, DF, PB e TO (óbitos).