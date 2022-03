Atlético-MG fecha primeira fase do Mineiro na liderança

O Atlético-MG encerrou a etapa inicial do Campeonato Mineiro após derrotar a Caldense por 3 a 0, neste sábado (19) no estádio do Mineirão. Com este resultado, o Galo garantiu a vantagem na semifinal, que será contra a própria Veterana, de conseguir a classificação para a grande decisão com dois empates.

O time comandado pelo técnico Antonio Mohamed abriu o placar logo aos 20 minutos, quando Guga encontrou Eduardo Sasha, que, após dominar de costas, girou e chutou para superar o goleiro Renan Rinaldi.

Aos 13 da etapa final o Galo ampliou, quando o chileno Eduardo Vargas recebeu na entrada da área e acertou uma pancada no ângulo do gol adversário. Mas ainda faltava o gol da estrela do Galo. Hulk entrou na etapa final para marcar aos 24 após receber de Dylan.

Tropeço da Raposa

Se o Galo venceu, o Cruzeiro perdeu de 2 a 1 para o Patrocinense e terminou a primeira fase da competição na 3ª posição. Assim, na semifinal a Raposa entra em desvantagem em relação ao 2º colocado Athletic Club, que neste sábado bateu o Villa Nova por 1 a 0.

No jogo disputado no estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, os gols saíram todos no final da primeira etapa. A Águia abriu vantagem de 2 a 0 graças a gols de Jônatas Obina (aos 41) e de Samuel Toscas (aos 43). Mas Adriano descontou para a Raposa já aos 47.