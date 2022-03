Santos foge do rebaixamento, mas fica fora das quartas do Paulista

O Santos conseguiu fugir de um rebaixamento inédito no Campeonato Paulista ao derrotar o Água Santa por 3 a 2, neste sábado (19) na Vila Belmiro, em jogo da 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Porém, o resultado não foi suficiente para o Peixe chegar às quartas de final da competição, porque o Santo André garantiu a 2ª posição do Grupo D (apenas os dois primeiros de cada chave avançam na competição) ao derrotar a Inter de Limeira por 2 a 0, e agora pega o Bragantino no mata-mata.

O jogo

Mesmo querendo se afastar do rebaixamento, o Santos viu o Água Santa abrir o placar logo aos 9 minutos do primeiro tempo, quando Dadá Belmonte aproveitou bola viva após cobrança de escanteio para escorar.

Porém, dois minutos depois o Peixe conseguiu igualar o marcador. Com Vinícius Zanocelo, que aproveitou sobra de bola para matar no peito e bater colocado para marcar um belo gol. E o Santos não demorou a assumir a vantagem. Aos 15, Lucas Braga cruzou para o camisa 10 Ricardo Goulart, que fez de peixinho.

Mesmo com a vantagem parcial o time comandado pelo argentino Fabián Bustos continuou pressionando e ampliou aos 28, com Kaiky, que aproveitou cruzamento de Lucas Pires. Aos 40 da etapa final Rodrigo Sam ainda descontou, mas o triunfo final foi mesmo do Santos.

Triunfo do São Paulo

Quem também entrou em campo neste sábado (19), mas em situação bem confortável, foi o São Paulo. Como já estava classificada para as quartas de final como líder do Grupo B, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni enfrentou o Botafogo-SP com uma formação alternativa.

Porém, isto não foi problema para o Tricolor do Morumbi, que triunfou por 2 a 1. O placar foi aberto pelo atacante argentino Rigoni logo aos 4 minutos de bola rolando. Aos 21 do segundo tempo o lateral Jean acertou uma bomba para deixar tudo igual. Mas o São Paulo ficou com a vitória final graças a gol de Luciano aos 40.

O próximo compromisso do São Paulo na competição é contra o São Bernardo, na terça-feira (22), a partir das 20h30, no estádio do Morumbi, já pelas quartas de final.