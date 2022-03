Palmeiras marca no fim e derrota o Santos pelo Brasileiro Feminino

O primeiro clássico paulista da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino terminou com vitória alviverde. Neste sábado (19), o Palmeiras derrotou o Santos por 1 a 0, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 3ª rodada. O gol do triunfo das anfitriãs saiu nos minutos finais.

As Palestrinas dividem a liderança provisória com o Corinthians. Ambos somam sete pontos, podendo ser ultrapassados por Internacional (ou São Paulo) e Ferroviária (ou Flamengo) na sequência da rodada. As Sereias da Vila permanecem com três pontos, na 7ª posição, mas têm a posição no G8 ameaçada por outros três clubes.

No primeiro tempo, o Palmeiras teve mais presença ofensiva, mas não conseguiu dar trabalho à goleira Vivi, com as finalizações parando na marcação santista. A etapa final foi tensa, marcada por faltas e pela falta de pontaria das equipes. Quando a partida caminhava para o empate, o Verdão balançou as redes. Aos 45 minutos, a meia Camilinha recebeu pela esquerda e chutou da entrada da área. A bola desviou na zagueira Tayla e saiu do alcance de Vivi, decretando a vitória alviverde.

Nesta sexta-feira (25), o Palmeiras visita o Cruzeiro, às 18h (horário de Brasília), no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte. No domingo (27) o Santos terá outro clássico: pega o Corinthians, na Vila Belmiro, às 11h. As partidas são válidas pela 4ª rodada do Brasileiro.