Com Santos na berlinda, Paulistão define mata-mata e último rebaixado

Dez dos 16 participantes do Campeonato Paulista chegam à última rodada da primeira fase tendo que definir os respectivos futuros. Os seis jogos de sábado (19), todos iniciando às 16h (horário de Brasília), decidem as três últimas vagas às quartas de final e o time que será rebaixado à Série A2 (segunda divisão) do Estadual, ao lado do Novorizontino.

O Santos é quem vive a situação mais peculiar. Terceiro do Grupo D, com 11 pontos, o Peixe tem um ponto a menos que o Santo André, vice-líder da chave - os dois primeiros se classificam. Ao mesmo tempo, o clube do litoral divide com a Ferroviária (do Grupo B), que também soma 11 pontos, a antepenúltima posição geral do Paulista, com três pontos de vantagem para a Ponte Preta. Neste momento, a Macaca seria a segunda equipe rebaixada.