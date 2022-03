Corinthians vence Cruzeiro para assumir ponta do Brasileiro Feminino

O Corinthians derrotou o Cruzeiro por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (18) no estádio do Canindé, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. A partida abriu a 3ª rodada da competição.

Com o triunfo o Timão chegou aos sete pontos, um a mais do que Internacional e Ferroviária, que entrarão em campo na próxima segunda-feira (21), respectivamente contra São Paulo e Flamengo. Já a Raposa continua sem vencer na competição, com apenas dois pontos.

Em uma disputa muito parelha a vitória do Corinthians foi confirmada aos 9 minutos do segundo tempo, quando Miriã marcou de cabeça após escanteio cobrado por Tamires.

Agora, o Cruzeiro volta a entrar em campo na próxima sexta (25), quando enfrenta o Palmeiras. Dois dias depois o Timão faz clássico com o Santos na Vila Belmiro.