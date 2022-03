Vitória Rosa bate recorde sul-americano indoor da prova dos 60 metros

Vitória Rosa bateu o recorde sul-americano indoor da prova dos 60 metros com o tempo de 7s14, nesta sexta-feira (18) no Campeonato Mundial Indoor de Atletismo que é disputado na Stark Arena, em Belgrado (Sérvia).

O feito foi alcançado durante a disputa de uma das semifinais da prova. A atleta carioca ainda participou da grande decisão, mas terminou na 8ª posição com o tempo de 7s21. O ouro ficou com a suíça Mujinga Kamundji (6s96). Ela foi seguida pelas norte-americanas Mikiah Brisco (6s99) e Marybeth Sant-Price (7s04).

VALEEEEEEU, VITÓRIA! ???????????????????



8° lugar para Vitória Rosa ???? no Mundial



7.21 na final dos 60m rasos.



Primeiro grande resultado do país em Belgrado ????????



???? Wagner Carmo/CBAt pic.twitter.com/k773OANahR — Time Brasil (@timebrasil) March 18, 2022

O Brasil também foi representado na competição, nesta sexta, por outros atletas. O gaúcho Samory Uiki ficou em nono na prova de salto em distância ao alcançar 7,87 metros. Já no arremesso do peso, a paranaense Lívia Avancini disputou a final, onde alcançou a 14º posição, com 16,85 metros.

Outro brasileiro em ação nesta sexta foi Alexsandro Melo, que terminou a prova do salto triplo em 11º lugar, com 16,07 metros.