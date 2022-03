Miraguai de Tenente Portela perde e é vice-campeão do Campeonato League Sports Região Celeiro

Miraguai de Tenente Portela e Santos de Três Passos decidiram, na tarde do domingo (13/3), o título do Campeonato League Sports Região Celeiro. A partida foi disputada no CT Futebol com Vida em Três Passos e atraiu dezenas de torcedores.

Depois do empate sem gols no tempo regulamentar, a decisão foi para as cobranças de penalidades máximas. E o troféu de primeiro lugar ficou com a equipe três-passense que venceu por 4 a 2. O Santos se sagrou campeão de forma invicta.

A competição organizada pela Primeira Liga começou em outubro de 2019 e ficou paralisada por vários meses devido à pandemia do novo coronavírus. O Campeonato League Sports reuniu 12 times de municípios da Região Celeiro.

