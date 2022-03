Flamengo de Crissiumal fatura título do sub 19 do Campeonato League Sports Região Celeiro

A final da categoria sub 19 do Campeonato League Sports Região Celeiro ocorreu na tarde do domingo (13/3), no CT Futebol com Vida em Três Passos.

Diante de um bom público, Flamengo de Crissiumal e CMD Derrubadas entraram em campo. Dono da segunda melhor campanha na fase classificatória, o selecionado crissiumalense não deu chances ao adversário e goleou por 4 a 0.

A categoria sub 19 do Campeonato League Sports Região Celeiro teve a participação de 12 equipes. A competição organizada pela Primeira Liga iniciou em outubro de 2019, mas foi interrompida por causa da pandemia do novo coronavírus.

