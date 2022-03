Corinthians arranca empate com o Atlético-MG no Brasileiro Feminino

Com um gol de Grazi nos acréscimos, o Corinthians arrancou um empate de 1 a 1 com o Atlético-MG, nesta segunda-feira (14) na Arena Independência, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Após este resultado o Timão termina a rodada na 5ª rodada com 4 pontos. Já o Galo é o 12º com apenas 1 ponto conquistado.

Após um primeiro tempo sem gols, o Atlético-MG abriu o placar aos 5 minutos da etapa final com um belo gol da lateral Leidi, que chutou de fora da área para encobrir a goleira Lelê. Porém, quando o Galo parecia encaminhar sua primeira vitória na atual edição da competição, o Timão deixou tudo igual já aos 49 com Grazi.

O Corinthians volta a entrar em campo pela competição na próxima sexta-feira (18), quando mede forças com o Cruzeiro. Um dia depois o Atlético-MG visita o Grêmio.