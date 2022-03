Fábricas de Cultura fazem programação especial na capital paulista

As Fábricas de Cultura realização uma programação especial, na segunda quinzena de março, nas zonas Norte e Sul da capital paulista, e também em Diadema, cidade da grande São Paulo.

Na Zona Sul, a Fábrica de Cultura Jardim São Luís recebe o espetáculo de dança Vala: Corpos Negros e Sobrevidas, da Cia. Sansacroma, com direção artística de Gal Martins. As apresentações ocorrem nos dias 16, 17, 18 e 19 de março, às 19h, e são gratuitas.

Também na zona Sul, a Fábrica de Cultura Capão Redondo realizará no dia 23 de março, às 15h30, o bate-papo virtual, no YouTube , Produção para Artistas em Início de Carreira, com Ivana Tenório. A produtora compartilha parte de sua experiência, apresentando informações e orientações importantes para artistas que estão começando a trilhar carreira no meio musical.

Ainda no dia 23, a Fábrica de Cultura Diadema, na Grande São Paulo, abre espaço para o Forró da Macaxeira, que apresenta o espetáculo Empoderadas. O evento será online, transmitido pelo YouTube , às 20h30. No repertório, composições de grandes artistas como Marinês, Anastácia, Luiz Gonzaga e Dominguinhos.

Na Zona Norte, a Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha traz uma atração da área da moda, com um desfile virtual, no dia 20 de março, às 18h. Djembe Produções e Entretenimentos em parceria com a Silva & Silva Luluzinha Boutique/Brechó realizarão o desfile Povoada, com produção de Fabiana Silva.

Os detalhes da programação podem ser encontrados na internet .