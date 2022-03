Uso do FGTS pra comprar 2º imóvel será discutido em audiência

Você é a favor do uso de recursos que o trabalhador tem depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para que ele possa adquirir um segundo imóvel? Esse é o tema da audiência pública que a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) faz na quarta-feira (16), às 10h30, com especialistas. O debate permite a participação do público, que poderá fazer perguntas e enviar comentários por meio do Portal e-Cidadania.

A audiência contará com a presença do secretário-executivo do Conselho Curador do FGTS, Marcio Coelho, e um representante da Caixa Econômica Federal. A possibilidade de que os trabalhadores possam sacar os recursos do FGTS na compra de um segundo imóvel está prevista no PL 2.967/2019, do senador Irajá (PSD-TO).

"Com a possibilidade da compra de um segundo imóvel, o trabalhador passa a ter mais uma possibilidade de ampliar e melhor administrar seu patrimônio pessoal. Ao mesmo tempo a medida certamente contribuirá para o reaquecimento do setor da construção civil, um dos maiores geradores de empregos na economia", argumenta Irajá na justificativa do projeto.

O requerimento para a audiência é dos senadores Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) e Eduardo Girão (Podemos-CE).