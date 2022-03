Brasil garante vaga inédita em Mundial de Rugby em cadeira de rodas

Uma publicação compartilhada por Rugby em Cadeira de Rodas ???????? (@abrcquadrugbybrasil)

“O Brasil está em busca desta vitória desde 2019, quando perdemos a medalha no Jogos Parapan-Americanos de Lima. Esta viagem foi com adversidades, e ainda o falecimento do Luiz que era nosso chefe de missão . Conseguimos focar em nosso objetivo e trazer a medalha para o Brasil, estamos agora comemorando nossa conquista, juntos e ansiosos pela volta ao Brasil e preparados para próxima, porque iremos batalhar muito pelos próximos objetivos”, garantiu Guilherme Camargo, capitão da equipe.

Na disputa pelo 3º lugar (bronze), os brasileiros reencontraram os colombianos, para os quais haviam perdido na primeira fase por 45 a 39. Nos outros três jogos, a seleção perdeu na estreia para o Canadá (57 a 33); superou a Argentina (65 a 32), e foi derrotada pelos Estados Unidos (60 a 38). Na semifinal, a seleção sofreu o segundo revés para o Canadá (52 a 35) na competição.

“Tivemos muita dificuldade nesta competição, muito cuidado com a condição física dos atletas para o jogo da disputa da medalha, o grupo estava muito concentrado e mesmo com as dificuldades, estando atrás no placar, conseguimos o nosso objetivo. Agora precisamos construir, inclusive com a nossa ida para o Mundial. Agradeço a toda equipe porque sozinho ninguém faz nada”, disse Rafael Gouveia, técnico do Brasil.