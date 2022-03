Publicado decreto sobre desobrigatoriedade do uso de máscara em Santa Catarina

Odecreto que traz novas regrasem relação ao uso de máscaras em Santa Catarina foi publicado no Diário Oficial do Estado neste sábado 12. Na prática, o que era obrigatório se torna uma recomendação de saúde pública.A liberação reflete as decisões de gestão que foram tomadas desde o início de março de 2020e que permitiram um cenário epidemiológico estável.

O decreto traz a vacinação como a principal medida de enfrentamento à Covid-19 e reforça medidas de prevenção necessárias para conter a disseminação do coronavírus.

O Estado foi um dos primeiros a decretar medidas de prevenção ao Coronavírus, qualificou as estruturas hospitalares, aumentou o número de leitos de UTI para mais de 1.100 no auge da contaminação e ofereceu treinamento para os profissionais de saúde. Santa Catarina ainda mantém índices de vacinação acima dos 82% de esquema primário completo (duas doses ou dose única) e possui a menor taxa de letalidade do Brasil, 1,31%.