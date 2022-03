Caixa libera saque do FGTS de municípios mineiros afetados por chuvas

Trabalhadores dos municípios de São Gonçalo do Rio Abaixo e Vespasiano, em Minas Gerais, que moram em endereços afetados pelas chuvas identificados pela Defesa Civil Municipal, podem solicitar, de hoje (12) até a próxima segunda-feira (14), o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade.

Os interessados devem ter saldo positivo na conta do FGTS e não podem ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R? 6.220,00.

A solicitação é realizada de forma fácil e rápida pelo aplicativo FGTS, opção Meus Saques, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência. A ferramenta está disponível para download gratuito nas plataformas digitais e é compatível com os sistemas operacionais Android e IOS.

“Ao registrar a solicitação é possível indicar uma conta da Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo. Até o momento, 72 municípios da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo foram habilitados com o Saque FGTS por motivo de calamidade”, informou a Caixa .

Ainda segundo a Caixa, o prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.