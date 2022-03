Festividades celebram os 55 anos da Torre de TV de Brasília

Um dos principais cartões-postais de Brasília, a Torre de TV completou 55 anos. Para celebrar a data, uma série de atrações estão sendo realizadas neste fim de semana. Até este sábado (12), estão programados espetáculos ornamentais e multimídia, durante o dia e à noite, na fonte luminosa do local.

A visitação ao mirante terá horário especial e funcionará das 9h às 17h45. O público também poderá fazer uma visita online pelo Instagram da Torre . Ainda hoje haverá espetáculo ornamental das 11h às 14h e das 17h à meia-noite, com projeção a partir das 19h.

História

A Torre de TV de Brasília foi projetada pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa. Inaugurada em 1967, para receber antenas de emissoras de rádio e TV, é a segunda estrutura mais alta do Brasil, com 230 metros de altura.

No primeiro piso, com espaço em 360 graus e painel de azulejos de Athos Bulcão, está localizado o mezanino. Já o mirante fica a 75 metros do chão e permite vista panorâmica das asas Sul e Norte e do Eixo Monumental.

A fonte luminosa e a Feira da Torre completam o complexo turístico. Em reforma desde 2020, neste mês foi iniciada uma segunda etapa das obras para finalização dos espelhos d’água e do projeto de irrigação dos canteiros no Jardim Burle Marx. A previsão é que o local também ofereça wi-fi gratuito para a população.