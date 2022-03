Ministro fala sobre auxílio a municípios que sofrem com as chuvas

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) vem reconhecendo, diariamente, a situação de emergência em diversas cidades atingidas por desastres naturais. Só hoje, foram quatro municípios dos estados do Acre, Rio Grande do Sul e Minas Gerais que tiveram essa situação reconhecida. Para falar sobre os critérios de distribuição desses valores e no que eles são aplicados, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vem ao programaA Voz do Brasildesta sexta-feira (11).

Marinho também vai falar sobre saneamento básico. Nesta semana, o governo entregou três obras em Sergipe. O ministro deve abordar ainda o Marco do Saneamento, que tem como meta com universalizar todos os serviços até 2033.

Na entrevista também serão abordados outros assuntos como o programa Casa Verde Amarela, regularização fundiária e transporte urbano.

Assista ao vivo: