CRA promove na quinta-feira debate sobre seca no Rio Grande do Sul

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado promove na quinta-feira (19), às 8h, audiência pública sobre os impactos da estiagem no Rio Grande do Sul. Devem ser discutidos os prejuízos dos produtores rurais gaúchos e as possíveis soluções para o problema. A audiência atende a uma solicitação do senador Lasier Martins (Podemos-RS).

Em seu requerimento (REQ 2/2022-CRA), o senador ressalta que a situação no estado é urgente e preocupante, pois a seca "é uma das piores do histórico gaúcho e atingiu aproximadamente 405 municípios, forçando-os a decretar emergência pela falta de chuvas". Lasier informa que há cerca 17,3 mil famílias com dificuldade de acesso à água.

Foram convidados para o debate o presidente do Instituto Espinhaço, Luiz Cláudio de Oliveira, e o 1º vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Eugênio Edevino Zanetti. Também são aguardados representantes do governo federal e de entidades ligadas à agricultura nesse estado.

A audiência será realizada de forma semipresencial e interativa, com a possibilidade de participação popular. Dúvidas, críticas e sugestões poderão ser enviadas pelo portal e-Cidadania ou pelo telefone 0800 612211.