Conclusão de unidades habitacionais é tratada pela SOP em reunião com a Caixa

Governo do RS destinou R$ 19,9 milhões para conclusão de unidades habitacionais em parceria com a Caixa e 18 cooperativas - Foto: Saul Teixeira / Ascom SOP / Arquivo

A cota de participação do governo federal para a conclusão de unidades habitacionais no Estado foi tema de reunião do secretário estadual de Obras e Habitação, José Stédile, com o superintendente nacional da Caixa, Alexandre Martins.

Recentemente, o governo gaúcho destinou R$ 19,9 milhões para a conclusão de unidades habitacionais em parceria com a Caixa e 18 cooperativas habitacionais. “O investimento reforça o empenho do governo do Estado em levar dignidade às famílias mais vulneráveis”, disse Stédile na reunião realizada na sede da Caixa em Brasília na quinta-feira (10/3). A previsão é de que 15 mil pessoas sejam beneficiadas.

Secretário Stédile e integrantes da SOP estiveram reunidos com superintendência nacional da Caixa em Brasília - Foto: Divulgação SOP

Com repasse de R$ 5 mil por unidade habitacional, a iniciativa faz parte do programa Avançar nas Obras e Habitação. Anunciado pelo governo do Estado em janeiro deste ano, o programa investirá ao todo R$ 143,67 milhões para promover a habitação de interesse social e combater o déficit habitacional no Rio Grande do Sul.

Avançar na Habitação

Além da conclusão de casas e apartamentos, os recursos do programa Avançar nas Obras e Habitação serão aplicados em outras ações destinadas a famílias de baixa renda.

A construção de unidades habitacionais, a execução do programa Nenhuma Casa Sem Banheiro e o pagamento de indenização às famílias que recebem aluguel social completam as iniciativas. O impacto direto será de 100 mil pessoas beneficiadas pelas políticas habitacionais.